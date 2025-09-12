金額市場拡大傾向 提案強化で数量底上げへ

・値上げで販売価格上昇

・主要ブランドが焦点に

・気温に左右されない価値

・調理済みタイプ提案 ビーフ中心に新商品

◇ ◇

・ハウス食品 栄養・健康に着目 気温に左右されない魅力

・エスビー食品「濃い」「栗原」強化 カレーとの連動で底上げ

・江崎グリコ おいしい塩分量訴求 1月までキャンペーン

