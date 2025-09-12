シチュー特集

金額市場拡大傾向　提案強化で数量底上げへ

・値上げで販売価格上昇
・主要ブランドが焦点に
・気温に左右されない価値
・調理済みタイプ提案　ビーフ中心に新商品

　　◇　　◇

・ハウス食品　栄養・健康に着目　気温に左右されない魅力
・エスビー食品「濃い」「栗原」強化　カレーとの連動で底上げ
・江崎グリコ　おいしい塩分量訴求　1月までキャンペーン

