〈こだわりのヒミツ〉小善本店「ザクのりチップス旨味しょうゆ味」 海苔よりポテチ寄り 波形で新食感

立体の波形で、海苔とポテトチップスの中間に位置する新食感を実現。調味液メーカーと共同でベタつきにくいタレも開発。「よりスナック感覚で食べられる海苔」という海外事業部の要望に応えた。

