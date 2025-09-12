ちょっと贅沢なこだわり「自慢のパスタ」 付加価値戦略進めるハチ食品

ハチ食品は2025年秋冬新商品を9月1日から発売した。「自慢のパスタ」シリーズを再登場させて「ポルチーニ薫る粗挽き牛肉のボロネーゼ」など3品を投入。ちょっと贅沢なこだわりパスタソースを提案する。「アジアングルメ紀行」から「キーマカレールウ」、「PREMIUM TIME」から「減塩カレールウ中辛」を新発売。レトルトの「メガ盛りカレー」「たっぷりパスタ」の各シリーズ、フリーズドライの「一杯の贅沢」シリーズにも新商品を追加した。

「自慢のパスタ」は、レシピやパッケージデザインを一新。粗挽き牛肉とデミグラスソースのコクが織りなす深い味わいの「ポルチーニ薫る粗挽き牛肉のボロネーゼ」、パルミジャーノ・レッジャーノ、卵の濃厚さとコクが特徴の「燻しベーコンと濃厚チーズのカルボナーラ」、紅ずわい蟹の旨みと生クリームのコクが織りなすまろやかな味わいの「北海道産生クリームと紅ずわい蟹のトマトクリーム」の3品を新発売した。手軽に本格的な味わいを楽しめるパスタソースを展開する。110～120g、税込み希望小売価格270円。

アジアン料理を手軽に楽しめる「アジアングルメ紀行」シリーズには「キーマカレールウ」を追加。スパイスの香りと食感にこだわり、手軽に本格的なキーマカレーが作れるフレークタイプのルウを提案する。80g、同502円。食材と製法にこだわった「PREMIUM TIME」シリーズには「減塩カレールウ中辛」を追加。芳醇なスパイスの香りを生かし、塩分を50％カットしたフレークタイプのルウを提案する。かるしお認定商品。120g、同502円。

ボリュームたっぷりのレトルトカレー「メガ盛りカレー」から「デミグラス仕立て」を新発売した。濃厚なデミグラスソースとバターで仕上げたことが特徴。300g、同248円。たっぷり大容量なレトルトパスタソース「たっぷりパスタ」から「たっぷりポモドーロ」「たっぷりたらこバター」を新発売した。前者はトマト本来の味わいが楽しめることが特徴。後者は旨みたっぷりのたらこにバターのコクが加わったことが特徴。245g、同248円。

お湯を注ぐだけで簡単に本格的なスープが味わえる「一杯の贅沢」シリーズには「桜島どりと柚子胡椒のお吸い物」を追加した。鹿児島県産桜島どりと九条ネギを使用。大分県産柚子胡椒がピリッと香るお吸い物を提案する。6・0g、オープン価格。

同社は新商品の発売に先駆けて都内で新商品発表会を開催した。高橋慎一社長は2025年度（26年3月期）売上高について「24年度は183億円。25年度は195億円で前年比7％の伸びを計画している」と強調。4～7の4か月間は同7％の伸びで推移したことを紹介し、その要因として値上げの効果や「たっぷりパスタ」などレトルト製品の伸びを挙げた。また、成長戦略として関東での量販店開拓などを挙げ、香辛料の焙煎・テンパリング技術などを活用して高付加価値製品戦略を進める考えも示した。