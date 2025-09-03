〈こだわりのヒミツ〉コーミ「名古屋デミ煮込みハンバーグソース」 隠し味はナカモの名古屋味噌

老舗ソースメーカーが地元名古屋をイメージして開発した。ナカモの名古屋味噌が隠し味。デミグラスソースの濃厚なコクに、名古屋味噌の風味と旨味。煮込みハンバーグが手間なくできる。

