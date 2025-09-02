「カルビーポテトチップス」発売50周年記念して大盤振る舞い　レギュラーサイズ3袋を紙袋に入れて無料配布　東京駅で3日まで実施

カルビーは「カルビーポテトチップス」で大盤振る舞いのイベントを開始した。

9月1日、東京駅の八重洲口改札外イベントスペース（JR東海 東京駅イベントスペース）で江原信社長兼CEOが生活者に手渡したのは「カルビーポテトチップス」レギュラーサイズの「うすしお味」「のりしお」「コンソメパンチ」の計3袋を詰め合わせた紙袋。

イベントに先立ち発表会に臨んだ江原社長は「『カルビーポテトチップス』は発売から50年が経ち、50年の長きにわたって皆様には大変ご愛顧いただき感謝申し上げる」と述べる。

イベントは「カルビーポテトチップス」発売50周年記念施策の一環。

50年間の愛顧への感謝を伝えるため“全国での感謝いっぱいサンプリング”と称して、東京を皮切りに大阪、福岡、札幌、広島などの全国で道行く人に3袋入りの紙袋を無料配布していく。

東京では3日まで実施し、計18万袋（紙袋6万袋）を用意。紙袋には50 周年の感謝のメッセージを伝えるオリジナルデザインが施され、オリジナルデザインは計5種類を取り揃える。

マーケティング本部ポテトチップス部ベーシックポテトチップスチームの井上真理氏は「カルビー初の大規模サンプリングを行っていく」と力を込める。

50周年の感謝を伝えるそのほかの施策としては、カルビーファン1万人の投票で選ばれたフレーバーの「ポテトチップス 感謝のほたてしお味」を9月1日に期間限定で発売開始。

加えて同日には、マルチパック商品を世帯人数の減少を受け5個パックから4個パックに刷新して「お客様がお手頃にお求めやすいスペック・価格で発売していく」。