あの「こってりスープ」再現 天下一品監修ふりかけ 永谷園

永谷園はこってりスープが人気のラーメンチェーン・中華そば専門店「天下一品」を運営する天一食品商事とのコラボレーション商品として「天下一品 こってりスープふりかけ」を9月8日から全国で新発売する。

濃厚な見た目と味で多くのファンに愛されるあの味を、天下一品監修のもと、ザクザクジューシー製法でいつでも手軽に楽しめるふりかけにした。ごはんに絡みつく本格的なこってりスープの味わいを再現。ふりかけならではの食感の良さも楽しめる。28g。税抜き希望小売価格220円。