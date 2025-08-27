イズミ 新PB、3段階で 最初は低価格から

イズミは9月11日から、新PB「ゆめイチ」の販売を始める。

「プライス」「レギュラー」「プレミアム」の3つのラインアップを用意し、最初は低価格帯の「プライス」48品と「レギュラー」2品を発売。

グループ260店舗で販売し、食品売上構成比のうち10％を目指す。