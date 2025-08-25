50周年の「ゴレンジャー」 酔鯨酒造がコラボ

酔鯨酒造は、放送50周年を迎えた「秘密戦隊ゴレンジャー」とのコラボ製品を発売した。5人のヒーローが描かれたカラフルなパッケージが特徴で、中身は酒米・備前雄町を使った純米大吟醸。

同社では「蔵の個性が際立つと言われる、雄町を原料米に使った。個性と力強さを備えたゴレンジャーのように、豊かな味わいと優しい酸味の調和を楽しんでもらいたい」としている。オンラインショップで販売。720㎖で税込み5000円。