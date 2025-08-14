〈これで売れました！〉イチビキ「無添加国産しょうゆ」 国産へのこだわり追求

国産丸大豆、国産小麦、国産塩だけで仕込んだ濃口しょうゆ。食品添加物無添加で、まろやかな味わいと穏やかな香りが特徴。令和六年度全国醤油品評会で最高賞「農林水産大臣賞」受賞。地元中部だけでなく、人気は全国区に。