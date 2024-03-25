大森屋 家庭用海苔の価格改定

大森屋 家庭用海苔の価格改定

大森屋は家庭用海苔商品の希望小売価格を12～26％上げると発表した。6月3日出荷分から。規格変更も含む。海苔原料の不作や人件費、物流費の高騰を受けたもの。