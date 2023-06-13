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ローソン、店炊きごはんを“でか盛”にして価格据え置き　「まちかど厨房」の人気2商品対象に期間限定発売　創業48周年施策

ＣＶＳ耳より情報freeonline

　ローソンは13日から、　店内調理の弁当・惣菜を提供する「まちかど厨房」で人気の「鶏のから揚げ弁当」と「厚切りロースとんかつ弁当」の2品を対象に、店炊きごはんを“でか盛”にして価格据え置きで期間限定発…

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