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味の素「Cook Do甘口麻婆茄子用」　健康的な日常食の「鶏がゆ」も

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「Cook Do甘口麻婆茄子用」
「Cook Do甘口麻婆茄子用」

味の素グループの味の素社と味の素AGF、J-オイルミルズの3社は、このほど都内ホテルで春季新製品説明会を開催。3社の担当者が今春発売の主力新製品の概要を説明した。味の素の調味料事業部メニュー調味料グル…

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