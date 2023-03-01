カゴメ オムライススタジアム 関信越代表は「カフェテラスLION」 5月に決勝戦

日本一食べたくなるオムライスを決める「カゴメ オムライススタジアム 2023」への出場権をかけた関信越大会が2月16日、さいたま市大宮区の大宮スイーツ＆カフェ専門学校で開かれ、書類選考を突破した5店舗…