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カゴメ オムライススタジアム 関信越代表は「カフェテラスLION」 5月に決勝戦

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制限時間ギリギリまで真剣に調理するカフェテラスLIONの2人（カゴメ オムライススタジアム 2023）
制限時間ギリギリまで真剣に調理するカフェテラスLIONの2人（カゴメ オムライススタジアム 2023）

日本一食べたくなるオムライスを決める「カゴメ オムライススタジアム 2023」への出場権をかけた関信越大会が2月16日、さいたま市大宮区の大宮スイーツ＆カフェ専門学校で開かれ、書類選考を突破した5店舗…

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