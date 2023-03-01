「ニュータッチ」50周年 環境配慮型ブランドへ 新容器でプラ使用量削減

ヤマダイは、誕生50周年を迎えた「ニュータッチ」ブランドのカップ麺容器を変更し、プラスチック使用量を1食当たり約18％削減する。対象は6品。内容量は維持し、一部フレーバーは麺・スープの美味しさを高めた…