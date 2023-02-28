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ファミリーマートが断絶した世代間のコミュニケーションをつなぐ架け橋に「生コッペパン」開発

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左から「生コッペパン」の「たまご」（税込138円）と「あん＆バター入りホイップ」（同）
左から「生コッペパン」の「たまご」（税込138円）と「あん＆バター入りホイップ」（同）

　ファミリーマートは、断絶した世代間のコミュニケーションをつなぐ架け橋として2月28日に「生コッペパン」を新発売した。 　開発の背景について、2月27日発表した足立光エグゼクティブ・ディレクターCMO…

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