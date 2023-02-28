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明星食品 6月から「一平ちゃん」など約80品目値上げ

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左「チャルメラ」右「一平ちゃん夜店の焼そば」（明星食品）
左「チャルメラ」右「一平ちゃん夜店の焼そば」（明星食品）

明星食品は、2023年6月1日出荷分から「チャルメラ」「一平ちゃん夜店の焼そば」などの即席袋麺・カップ麺の製品価格を希望小売価格ベースで約9～12%引き上げる。対象はNBの9割にあたる約80品目（袋麺…

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