明星食品 6月から「一平ちゃん」など約80品目値上げ

明星食品は、2023年6月1日出荷分から「チャルメラ」「一平ちゃん夜店の焼そば」などの即席袋麺・カップ麺の製品価格を希望小売価格ベースで約9～12%引き上げる。対象はNBの9割にあたる約80品目（袋麺…