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日清製粉ウェルナ 新社長に岩橋専務

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岩橋恭彦氏（日清製粉ウェルナ）
岩橋恭彦氏（日清製粉ウェルナ）

日清製粉ウェルナは、4月1日付で岩橋恭彦専務取締役が取締役社長に就任する人事を発表した。岩橋氏はプロダクトマネジメント統括部担当とロジスティクス部担当職を継続する。小池祐司現社長は、同社取締役CRM推…

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