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ハウス食品 新社長に川崎氏 工東氏は会長に

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社長に就任する川崎浩太郎取締役（ハウス食品グループ本社）
社長に就任する川崎浩太郎取締役（ハウス食品グループ本社）

ハウス食品グループ本社は22日、川崎浩太郎取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当が4月1日付で香辛・調味加工食品事業の中核事業会社であるハウス食品の代表取…

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