ハウス食品 新社長に川崎氏 工東氏は会長に

ハウス食品グループ本社は22日、川崎浩太郎取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当が4月1日付で香辛・調味加工食品事業の中核事業会社であるハウス食品の代表取…