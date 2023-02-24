日本気象協会 biz tenki
流通・飲食日本アクセス　九州エリアで...

日本アクセス　九州エリアで春季商談会　コロナ対策万全

freeonline
「食感オノマトペ」コーナー
「食感オノマトペ」コーナー

日本アクセス西日本営業部門九州エリアは8日、福岡国際センターで「九州エリア2023年春季展示商談会」を開催。九州地区小売業のトップ、実務担当者、流通関係者等九州管内の主要企業が多数来場した。出展メーカ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集