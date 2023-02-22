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サンヨー食品 6月から袋麺「サッポロ一番 みそラーメン」など約40品目値上げ

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「サッポロ一番 みそラーメン-5個パック（サンヨー食品）

サンヨー食品は、2023年6月1日出荷分から主力ブランド「サッポロ一番」などの即席袋麺・カップ麺の製品価格を希望小売価格ベースで約10～11%引き上げる。対象はNBのほぼ全品にあたる約40品目（カップ…

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