サンヨー食品 6月から袋麺「サッポロ一番 みそラーメン」など約40品目値上げ

サンヨー食品は、2023年6月1日出荷分から主力ブランド「サッポロ一番」などの即席袋麺・カップ麺の製品価格を希望小売価格ベースで約10～11%引き上げる。対象はNBのほぼ全品にあたる約40品目（カップ…