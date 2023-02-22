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スーパーマーケット・トレードショー開幕 価値変容とらえ「生命防衛隊」に SM協・横山会長

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開会式の様子（第57回スーパーマーケット・トレードショー2023）
開会式の様子（第57回スーパーマーケット・トレードショー2023）

全国スーパーマーケット協会は、15～17日まで幕張メッセ全館で、スーパーマーケット（以下、SM）を中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会「第57回スーパーマーケット・トレードショー202…

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