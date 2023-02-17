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国分グループ本社　ゼロカラ社と業務提携　冷凍技術でイノベーション創造

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国分グループ本社　ゼロカラ社と業務提携　冷凍技術でイノベーション創造

国分グループ本社は14日、「超高速凍結機」の製造・販売を行うゼロカラ（本社・神奈川県横浜市、荻野龍哉社長）と業務提携した。拡大する冷凍食品市場に対応し、冷凍解凍技術を活用したイノベーションの創造と新た…

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