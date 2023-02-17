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中国産食材に暗雲 進む農家の高齢化と後継者不足

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中国産食材に暗雲　進む農家の高齢化と後継者不足

中国から輸入される食材は多岐にわたり、日本の食卓を支えている。農林水産省によると22年1月から11月までの輸入量の累計では、野菜の中で「ごぼう」「にんにく」「たけのこ」などで中国からの輸入が1位となっ…

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