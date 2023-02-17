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加工食品調味料・カレー類マヨネーズ、味の素も値上げ...

マヨネーズ、味の素も値上げ 飼料高騰や鳥インフル流行で

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「ピュアセレクトマヨネーズ」（味の素）
「ピュアセレクトマヨネーズ」（味の素）

味の素は、4月1日納品分から家庭用マヨネーズおよびマヨネーズタイプ製品の出荷価格を改定する。 上げ幅は約5～9％。主原料である油脂の急激な価格高騰により、昨年10月に改定したが、その後、採卵鶏の配合飼…

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