マヨネーズ、味の素も値上げ 飼料高騰や鳥インフル流行で

味の素は、4月1日納品分から家庭用マヨネーズおよびマヨネーズタイプ製品の出荷価格を改定する。 上げ幅は約5～9％。主原料である油脂の急激な価格高騰により、昨年10月に改定したが、その後、採卵鶏の配合飼…