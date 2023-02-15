昭和産業 新社長に塚越取締役 新妻氏は代表取締役会長

昭和産業は10日の取締役会で、塚越英行取締役常務執行役員の社長就任を決めた。新妻一彦社長は代表取締役会長に就く。4月1日付。経営の若返りを図り、次期中期経営計画の着実な推進を図ることが狙い。同社は創立…