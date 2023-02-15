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パスタで冷凍自販機市場参入 夏場めどに正式発売へ 日清製粉ウェルナ

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ユーザーの人手不足問題を解決すべく開発した（冷凍自販機用専用パスタ／日清製粉ウェルナ）
ユーザーの人手不足問題を解決すべく開発した（冷凍自販機用専用パスタ／日清製粉ウェルナ）

日清製粉ウェルナは、冷凍自販機用専用パスタの販売に乗り出す。社員食堂や工場、シェアオフィス、ビジネスホテル、アミューズメント施設などを販売先に想定。新型コロナウイルスの感染拡大や人手不足により急速に普…

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