パスタで冷凍自販機市場参入 夏場めどに正式発売へ 日清製粉ウェルナ

日清製粉ウェルナは、冷凍自販機用専用パスタの販売に乗り出す。社員食堂や工場、シェアオフィス、ビジネスホテル、アミューズメント施設などを販売先に想定。新型コロナウイルスの感染拡大や人手不足により急速に普…