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昭和産業 4月から賃金引上げ 人的資本経営実現へ

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昭和産業 4月から賃金引上げ 人的資本経営実現へ

昭和産業は、4月から従業員の基本給を定昇込みで3～4％引き上げる。従業員（組合員）の基本給は月額5千～7千円の引き上げ、4月入社の新卒社員の初任給も月額8千～9千円引き上げる。これにより若手従業員への…

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