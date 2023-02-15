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日清のチルド麺 ニーズ多様化にマルチ対応 「本格」「健康」など追求

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伊地知稔彦社長（日清食品チルド）
伊地知稔彦社長（日清食品チルド）

日清食品チルドは、コロナ禍を経て多様化したニーズに応えるべく、2023年春夏シーズンは「本格」「簡便」「健康」「環境」などをキーワードにした付加価値型商品のラインアップを強化する。伊地知稔彦社長は「い…

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