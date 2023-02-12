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ルピシアから春のクラフトビール　羊蹄山の伏流水で醸造しニセコ産大麦を一部使用した「SAKURA2023」数量限定発売

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「羊蹄山麓ビールSAKURA2023」
「羊蹄山麓ビールSAKURA2023」

　ルピシアは15日から「羊蹄山麓ビールSAKURA2023」をルピシアの一部店舗と通販、北海道内の一部スーパー・コンビニなどで数量限定発売する。 　2020年9月に立ち上げた北海道・ニセコ町の自社工場…

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