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エコなクラフト袋入り「国産さとうきび糖」新発売 DM三井製糖

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「国産さとうきび糖クラフト230g」と「国産てん菜糖クラフト250g」（DM三井製糖）
「国産さとうきび糖クラフト230g」と「国産てん菜糖クラフト250g」（DM三井製糖）

製糖大手のDM三井製糖は、環境にやさしいクラフト袋入り「国産さとうきび糖クラフト230g」の発売を開始した。また、「国産てん菜糖クラフト250g」もパッケージリニューアルして発売している。 商品パッケ…

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