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小売ＣＶＳ「わかめラーメン」から麺を...

「わかめラーメン」から麺をなくし「わかめ量6.3倍」の新商品　ワクワク感や楽しさの創出狙うローソンの「やりすぎチャレンジ」

ＣＶＳfreeonline
「わかめラー まさかの麺なし ごま・しょうゆ わかめ6.3倍」
「わかめラー まさかの麺なし ごま・しょうゆ わかめ6.3倍」

　ローソンは7日、エースコックの「わかめラーメン」から麺をなくして代わりにわかめを増量した「わかめラー まさかの麺なし ごま・しょうゆ わかめ6.3倍」を新発売した。 　ワクワク感や楽しさの創出が狙い…

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