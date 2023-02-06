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藤徳物産が春夏商談会　簡便・健康志向の新商品　渋江社長「地域を深掘り」

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岡山南校と地元企業が開発した「もんげぇ豚丼じゃあ！」
岡山南校と地元企業が開発した「もんげぇ豚丼じゃあ！」

藤徳物産は1月26日、コンベックス岡山（岡山市北区）で「第20回春夏商品商談会」を開いた。269社が出展し、143社・約330人が来場。出展メーカーの内訳は食品137社、酒類58社、低温65社、ペット…

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