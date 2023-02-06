サントリー ウイスキー事業100周年 品質向上へ100億円投資 「山崎」「白州」魅力伝える

ウイスキー事業に着手してから100年を迎えるサントリーは今年、これからの100年に向けた取り組みを開始。山崎・白州の両蒸留所の品質向上や魅力伝達の強化へ大規模投資を行う。 1899年に初代・鳥井信治郎…