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サントリー ウイスキー事業100周年 品質向上へ100億円投資 「山崎」「白州」魅力伝える

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発表会で鳥井信宏社長（中央）ら（サントリー）
発表会で鳥井信宏社長（中央）ら（サントリー）

ウイスキー事業に着手してから100年を迎えるサントリーは今年、これからの100年に向けた取り組みを開始。山崎・白州の両蒸留所の品質向上や魅力伝達の強化へ大規模投資を行う。 1899年に初代・鳥井信治郎…

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