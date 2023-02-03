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日本アクセス　大阪でフードコンベンション　好評「チン！する」が登場

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「チン！するレストラン」を再現
「チン！するレストラン」を再現

今回のテーマは「つくる～新時代に向けた新たな価値創造」。西日本会場では、近畿商品部によるフローズンマーケットや菓子マルシェなどの企画を展開した。 フローズンは生鮮3品（水産・農産・畜産）から弁当、スイ…

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