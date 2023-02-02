日本気象協会 biz tenki
小売ＣＶＳローソン、酒・たばこのセル...

ローソン、酒・たばこのセルフレジ販売でマイナンバーカードによる年齢確認を開始

ＣＶＳfreeonline
酒類・たばこをセルフレジで購入する際に運転免許証に加えてマイナンバーカードでも年齢確認を行うことが可能な専用端末
酒類・たばこをセルフレジで購入する際に運転免許証に加えてマイナンバーカードでも年齢確認を行うことが可能な専用端末

　ローソンは1月31日、酒類・たばこをセルフレジで購入する際に運転免許証に加えてマイナンバーカードでも年齢確認を行うことが可能な専用端末を、この日、ローソンゲートシティ大崎アトリウム店（東京都品川区）…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集