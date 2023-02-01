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逆光線（コラム）物価上昇と賃上げ

物価上昇と賃上げ

逆光線（コラム）freeonline
物価上昇と賃上げ

コロナ第8波の懸念はあるものの、外食業界は全国旅行支援や海外からの観光客受け入れ再開で明るい兆しが見えつつある。一方、生活様式の変化もあり、二次会需要が戻らず、飲酒業態は厳しい状況が続いている。 ▼今…

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