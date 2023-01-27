ペヤングから究極の辛さを追求した「獄激辛」シリーズの最新作　「一口食べた瞬間から汗が止まらないほどの刺激と究極の辛さ」

まるか商事は、究極の辛さを追求した「獄激辛」シリーズの最新作「ペヤング 速汗 獄激辛やきそば 一味プラス」を3月6日から発売する。具材の輪切り唐辛子と仕上げの一味唐辛子を加えたことで、「一口食べた瞬間…