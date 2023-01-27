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エア・ウォーターアグリ＆フーズ フローズン・チルド惣菜強化へ 畜産品と野菜の冷凍ミックス発売

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冷凍ミックス野菜シリーズの新商品（エア・ウォーターアグリ＆フーズ／ゴールドパック／プレシア）
冷凍ミックス野菜シリーズの新商品（エア・ウォーターアグリ＆フーズ／ゴールドパック／プレシア）

産業ガスをはじめ、医療、食品など関連企業200社強を傘下に持つエア・ウォーター（AW）で、農業・食品部門を担うエア・ウォーターアグリ＆フーズとグループ企業のゴールドパック、プレシアなどは18日、メディ…

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