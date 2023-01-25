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地域グルメ、産地訴求に力 尾家産業 全国10か所で春季提案会

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地域グルメ、産地訴求に力 尾家産業 全国10か所で春季提案会

尾家産業は17日、大阪国際会議場（大阪市北区）で春季提案会を開催した。今回のテーマは「食ラボ」。「どんな状況でも食の楽しみを研究し続けるメーカーと当社が一丸となり、お客様の課題解決につながる提案を行う…

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