日本気象協会 biz tenki
トップニュース食品各社「中計」を再構築 ...

食品各社「中計」を再構築 新ステージへ 海外、サステナブル経営など強化

トップニュースfreeonline
食品各社「中計」を再構築 新ステージへ 海外、サステナブル経営など強化

食品企業各社が中期経営計画（中計）を軌道修正し、事業戦略も再構築する動きが活発だ。決算期や対象年度が異なるため、既に実施している企業もあるが、環境変化に対応して実施時期を早める動きも散見され、対応が急…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集