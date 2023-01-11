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カリフォルニア産アーモンド 25年ぶり作付減少 背景に中国需要縮小

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カリフォルニア産アーモンド 25年ぶり作付減少 背景に中国需要縮小

米カリフォルニア州では、世界最大の生産量を誇るアーモンドの作付面積が25年ぶりに減少した。現地の調査会社LandIQのレポートで分かった。 カリフォルニア産アーモンドはくるみなどほかのナッツと並んで、…

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