「若者も酒楽しめる環境に」 近畿卸酒販組合が新年賀詞交歓会

近畿卸酒販組合は5日、「新年賀詞交歓会」を帝国ホテル大阪で催した。酒販卸と酒類メーカー、大阪国税局など98社254人が集い、3年ぶりに人数制限を行わず、賑やかに新年の訪れを祝った。 冒頭に竹内昭二理事…