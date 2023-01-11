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「若者も酒楽しめる環境に」 近畿卸酒販組合が新年賀詞交歓会

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あいさつする竹内昭二理事長（近畿卸酒販組合）
あいさつする竹内昭二理事長（近畿卸酒販組合）

近畿卸酒販組合は5日、「新年賀詞交歓会」を帝国ホテル大阪で催した。酒販卸と酒類メーカー、大阪国税局など98社254人が集い、3年ぶりに人数制限を行わず、賑やかに新年の訪れを祝った。 冒頭に竹内昭二理事…

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