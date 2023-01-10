日本アクセス「食品産業もったいない大賞」 農林水産大臣賞を受賞

日本アクセスは「第10回食品産業もったいない大賞」（主催＝公益財団法人食品等流通合理化促進機構、協賛＝農林水産省）において、同社が推進する食品ロス削減活動が評価され最高賞となる農林水産大臣賞を受賞した…