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親子で学ぼう「非常食」 アルファ米を試食体験 尾西食品

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アルファ米入りの「CoCo壱カレー」調理にチャレンジする親子（親子でアルファ米の試食体験『非常食について学ぼう』）
アルファ米入りの「CoCo壱カレー」調理にチャレンジする親子（親子でアルファ米の試食体験『非常食について学ぼう』）

防災食、非常食の尾西食品は12月23日、東京・千代田区北の丸公園の科学技術館で小学1年生から6年生とその保護者を招き、非常食について学ぶワークショップ「親子でアルファ米の試食体験『非常食について学ぼう…

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