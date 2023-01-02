2023業界天気予報 「価値と価格」二兎を追え！知恵試される食品業界

やまぬコスト高騰の嵐 創意と工夫で突破を 第8波のさなかでも「ウィズコロナ」の日常が定着し、3年ぶりに行動制限のない年末年始に恵まれた日本列島。新年を故郷や旅先で迎えた読者も多いのではないか。なにかと…