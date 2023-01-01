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業界リーダーアンケート 先の見えない原料・コスト高　相次ぐ値上げ、景況感は？

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業界リーダーアンケート 景気回復へ期待強まるも…どうなる値上げ、変異株

昨年3月の制限解除以降、ウイズコロナという新たな環境下での生活が定着しつつある。“3年ぶり”のイベント開催や飲食業の回復、徐々に戻った訪日客を含めた観光業の復活など、食品業界にとってもコロナ禍で落ち込…

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