「日常の酒」へ 接点拡大が課題 停滞続くも伸びしろ大
・日本ワイン起死回生を 大手メーカーが初の連携
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・メルシャン「ワインズ」今期3割増 新たな飲用シーン開拓
・サントリー ものづくりの価値発信 「甲州」新チャレンジも
・サッポロビール 強いブランドに集中図る 北海道の産地強化へ
・マンズワイン 日本ワインの魅力発信 業務用に提案を強化
・エノテカ 新規顧客の獲得着々 イベントやタイアップも
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