ワイン特集

「日常の酒」へ 接点拡大が課題　停滞続くも伸びしろ大

・日本ワイン起死回生を　大手メーカーが初の連携

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・メルシャン「ワインズ」今期3割増　新たな飲用シーン開拓
・サントリー　ものづくりの価値発信 「甲州」新チャレンジも
・サッポロビール　強いブランドに集中図る　北海道の産地強化へ
・マンズワイン　日本ワインの魅力発信　業務用に提案を強化
・エノテカ　新規顧客の獲得着々　イベントやタイアップも

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