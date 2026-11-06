「日常の酒」へ 接点拡大が課題 停滞続くも伸びしろ大

・日本ワイン起死回生を 大手メーカーが初の連携

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・メルシャン「ワインズ」今期3割増 新たな飲用シーン開拓

・サントリー ものづくりの価値発信 「甲州」新チャレンジも

・サッポロビール 強いブランドに集中図る 北海道の産地強化へ

・マンズワイン 日本ワインの魅力発信 業務用に提案を強化

・エノテカ 新規顧客の獲得着々 イベントやタイアップも

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