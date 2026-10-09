市場は堅調推移 節約志向でも本みりんへシフト

・宝酒造 タカラ本みりん伸長継続 カテゴリーエントリーポイント拡大

・キング醸造 新味料、本みりん引き続き順調 日の出EveryWell展開

・月桂冠 酒の不要成分を有効活用の料理酒

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塩元売協同組合（塩元売協組）

