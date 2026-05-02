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UCC、集中力高めるコーヒーを探究 　ウーブン・シティ内店舗でのトヨタ自動車の大規模基盤AIモデルを活用した実証実験で

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動画解析の様子
動画解析の様子

　UCCジャパンは、トヨタ自動車の大規模基盤AIモデル「Woven City AI Vision Engine」（以下、AI Vision Engine)を活用して、集中力を高めるコーヒーの飲用を実証実験している。

　4月23日、取材に応じたUCC上島珈琲の出原太智R&D本部R&D推進チーム主任は、「将来的に、集中力を上げたい時におすすめのコーヒーの味覚などがわかるかもしれない可能性がある」と期待を寄せる。

専用エリアは最大10人が着席できる。今後、奥の個室も実証実験に活用予定
専用エリアは最大10人が着席できる。今後、奥の個室も実証実験に活用予定

　実証実験は、大実証実験都市・トヨタ「Woven City（ウーブン・シティ）」（静岡県裾野市）内の「上島珈琲店 Woven City店」で、天井の四隅にビデオカメラを設置した専用エリアで行っている。
　事前登録をした体験者は、専用エリア内で通常のカフェ利用と同様に飲食しながら自由に過ごす。

　「AI Vision Engine」では、「男性がコーヒーを飲んでいる」といったように映像内の体験者の様子を10秒間隔で文章化。文章から「飲む」「電話」といった特定の単語をピックアップし、着席から退店までにどのような動作がどのタイミングで行われたかを解析することで、集中度を測ったる。

　体験者へのアンケート調査で、カフェ利用の際に「集中できた」と答えた人は、「AI Vision Engine」の解析でもPC作業を継続して行っている時間が見られた。一方で、「やや集中できた」と答えた人は、電話などでPC作業の中断が多く見られた。

　「アンケートの結果と『AI Vision Engine』の解析がマッチしていることが分かってきた。現在は体験者の方に好きなコーヒーを飲んでいただいているが、今後は異なる味のコーヒーを実験的に提供し、集中する時間が変わるのかを調べることも考えられる」と述べる。

UCC上島珈琲の出原太智氏
UCC上島珈琲の出原太智氏

　実証実験の開始から約半年が経過し、現在の登録者数は586人、体験の分析データは200件となった。

　今後「トヨタ・ウーブン・シティ」の住民や訪問者が増えるとともに体験者も増えれば、様々な可能性が見えてくるという。
　「例えば複数人で話す方の様子から、発話量が上がるコーヒーなどコミュニケーションに適したコーヒーや空間を開発できるかもしれない」との青写真を描く。

UCC上島珈琲の半澤拓氏
UCC上島珈琲の半澤拓氏

　半澤拓R&D本部R&D推進チームチームマネージャーは「実験室のような場所でなく、実際の店舗の一角という環境下で実証実験を行えることは少ない。長期間で同じ方に繰り返し参加していただきたいと考えているため、住民の方に今後もご協力いただきたい」と語る。

　今後は他社との連携も視野に入れる。

　毎月1回程度、「トヨタ・ウーブン・シティ」に参画している企業（インベンター）が40人程度集まるインベンターギャザリングという会で、情報交換や交流を進めているという。

　なお「上島珈琲店 Woven City店」は上島珈琲店で唯一、水素焙煎コーヒーを提供。「City」「Dark」の2種のコーヒーをペーパードリップで抽出した飲み比べセットを用意している。

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