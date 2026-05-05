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深蒸し新茶を急須でどうぞ 清泉女子大にかごしま百円茶屋 鹿児島茶業会議所

日本茶
深蒸し一番茶をお茶菓子とともに
深蒸し一番茶をお茶菓子とともに

　鹿児島県産茶を振る舞う「かごしま百円茶屋」が4月19日、清泉女子大学（東京都品川区）で新入生歓迎のために開かれたガーデンパーティーに出店した。本館（旧島津家本邸）のツツジが咲く奥庭に、緋毛氈を敷いた茶屋風のベンチとテント、野点傘を設置。南九州市産「ゆたかみどり」の深蒸し一番茶をお茶菓子付き100円で350人に提供した。

　鹿児島県茶業会議所は2008年に「かごしま百円茶屋」を始めた。緑茶飲料が普及して茶葉購入が減少する中、急須で淹れるお茶のおいしさ、リーズナブルさ、機能性などを伝える目的で、現在は年に10回ほど各地で開催している。清泉女子大学ガーデンパーティーへの出店は13年から。

　この日は日本茶インストラクター協会東京都支部の会員10人が協力し、お湯の温度や量、茶葉をひたす時間など、おいしいお茶を淹れるポイントを伝えながら一煎目を淹れた。二煎目以降は利用者が淹れる。急須を使う機会を創出する狙いだ。

　「ドリンクやティーバッグで飲むことが多い」という在学生に感想を求めたところ「スッキリとして甘みもあり、おいしかった」と話してくれた。

　鹿児島県茶業会議所は5月9、10日に鹿児島中央駅AMU広場で「第6回 令和新茶まつり」を開催する。百円茶屋のほか、新茶の試飲や販売、抽選会を予定している。

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